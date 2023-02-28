Diyarbakır’da depremde yıkılan binaların bulunduğu alana özel koruma

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 7 bina ile acil yıkım kararı verilen binaların yıkımından sonra çıkan molozların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla çalışma yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesine ait Yenişehir ilçesi Dokuzçeltik Mahallesi’ndeki hafriyat atıkları kontrol yönetmeliği çerçevesinde çevreye ve yer altı sularına zarar vermeyecek şekilde stoklanıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, molozlardan yer altı sularına sızıntıyla asbestin karışmasını önlemek amacıyla zemine kil serip sıkıştırma yapıyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ilaçlama ekipleri ise alanda zararlılara karşı biyosidal çalışma ile dezenfekte işlemi yapıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı alanda aydınlatma çalışması yaparak kameralarla güvenliği sağlarken ayrıca polis ekipleri de alanda görev alıyor.

Hukuki sürecin sona ermesinin ardından alanda ayrıştırma işlemi yapılacak.