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Diyarbakır’da ağaç katliamına site sakinlerinden tepki

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir sitede yönetim tarafından 30’a yakın ağaç kurudukları iddiasıyla kesildi. Site sakinleri duruma tepki göstererek, yetkilere çağrıda bulundu.

Çevre 28.12.2020, 11:25
Diyarbakır’da ağaç katliamına site sakinlerinden tepki

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir sitede yönetim tarafından 30’a yakın ağaç kurudukları iddiasıyla kesildi. Site sakinleri duruma tepki göstererek, yetkilere çağrıda bulundu.

Kayapınar ilçesinde 190 daireden oluşan bir sitede geçtiğimiz gönlerde kurudukları gerekçesiyle 30’a yakın ağacın kesildi. Site sakinleri, ağaçların kendilerine sorulmadan kesildiğini belirterek duruma tepki gösterdi. Site yönetimi, ağaçların kuruduklarını, peyzaj çalışması yaptıklarını ve kestikleri ağaçların yerine yenilerini dikeceklerini kaydetti. Site sakinleri, durumun çözülmesi için yetkilere çağrıda bulundu.

"Ağaçların kuruduğuna dair herhangi bir analiz çalışması yok"

Site sakini Alaadin Kılıç, sabah komşusunun uyarısıyla dışarı geldiğini, 30’un üzerinde ağacın kesildiğini gördüğünü söyledi. Bunun içler acısı bir durum olduğunu aktaran Kılıç, "Ağaçların budanıp dikileceği bir yerde ağaçların kesilmesi kabul edilecek bir durum değil. Hiçbir şekilde imza toplanılmamış. Site sakinlerinin de hiç birinin haberi yok. Yönetimin yaptığı açıklama şunu diyor ’Biz yönetim olarak bu kararı aldık ve bu kararı uygulayacağız. Size danışacak bir durumumuz yok.’ Seçilmişliğine bağlıyor. Oysa resmi kurumlardan izin alması gerekiyor. İddiası şudur, ‘Ağaçlar kurumuş, peyzaj düzenlemesi yapıyoruz’ ondan dolayı kestiğini iddia ediyor. Ama ağaçların kuruduğuna dair herhangi bir analiz çalışması yok. Tamamen kendi görüşüyle. Resmen ağaç katliamı başlamış bu sitede. Yetkilileri göreve çağıyoruz, ricamız bu" dedi.

"Ağacın dibine oturdum, beni kes ama bu ağacı kesme dedim"

Site sakinlerinden Nurşen Akbulut ise kendilerine hiçbir karar gelmediğini öne sürerek, dün tesadüfen dışarı çıktığını ve ağaçların kesildiğine şahit olduğunu söyledi. Ağaçları kesmeyin demelerine rağmen kesim işleminin sürdüğünü dile getiren Akbulut, "Çünkü bu bir yeşilliktir. Bizim akciğerlerimize gelen bir yeşilliktir. Sen bunu katledemezsin dedim. Hayır, site yöneticisiyim dedi. Ağacın dibine oturdum. Beni kes, ama bu ağacı kesme dedim. Adam bana yanlış üslupla ‘Hayır ben keseceğim’ diye ısrar etti. Ben bu siteye geldiğimde bu yeşilliğe göre ev aldım. Ben binanın içinde ne var ne yok diye bakmadım. Sadece bu bir site, çok yeşil diye ev almalıyım dedim. Ama görüyorum ki ağaçlar her geçen gün kesiliyor. Ağaçlar hiçbir şekilde kurumamış. Ben de ziraatçıyım, ben de biliyorum ağaçların kuruyup kurumadığını. Adama diyorum ki bende ziraatçıyım bu ağaçlar kurumamış. Kurumuş diyorsun, bunun yanına güzel bir fidan dik, büyüt. Eğer o güzel olmuşsa, yetişiyorsa o zaman o diğerini alabilirsin. Bu çocuklar nerede oturacak, biz nerede oturacağız. Yetkililer lütfen bunu araştırsınlar, bu böyle olmaz. Ağaç kesileceğini bilen biriyim. Ben Karadeniz insanıyım. Ben 30 yıldan beridir buradayım. Ağaçlı olan bir yerden geldim. Bu ağaçlar kesilince içim yanıyor. Ha bir çocuğum öldürülmüş, ha bir ağaç öldürülmüş" diye konuştu.

Site yöneticisi Selim Fidancı, yönetim kurulu sitenin tüm sorunlarıyla ilgilendiğini vurguladı. Fidancı, "Biz de burada yönetim kurulu kararıyla peyzaj düzenlemesi adı altında kuruyan, yaramayan ağaçları kaldırıp onların yerine çam ve buna benzer güzel ağaçları dikme adına bir düzenleme çalışması yapmaya başladık. Bu konuyla alakalı siteden, imza toplamaya gerek yoktur. Kat mülkiyet kararına göre bir yönetim kurulu seçilir ve yönetim kurulu kararıyla bu işler yapılır. Bununla ilgili yönetim kurulu kararımızı almışız" şeklinde konuştu.
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