Diyarbakır’da 5 katlı apartmanın duvarları sel nedeniyle çöktü

Diyarbakır’da Meteorolojinin yağış uyarısı sonrası kent göle döndü, sular çekilince hasarlar ortaya çıktı. 5 katlı apartmanın duvarları çöktü.

Meteorolojinin bölge yağışı açıklaması sonrası birçok ilde sel baskını yaşanırken Diyarbakır’da da yaşandı. Kent genelinde hayatı felç eden yağış sonrası suların tahliye edilmesiyle hasarlı alanlar ortaya çıktı.

Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 88. Sokakta bulunan Hicret Apartmanı, yağış sonrası duvarları bodrum katına çöktü. Tedirginlik yaşayan vatandaşlar depremde az hasar alan apartman için tekrardan inceleme yapılması için başvuruda bulundu. Çöken duvarların çevresi emniyet şeridiyle kapatıldı.