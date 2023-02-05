Diyarbakır’da 2 bin 753 kilometrede yolların kar nedeniyle kapanması engellendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü çalışmayla 507 mahallede toplam 2 bin 753 kilometrede yolların kar nedeniyle ulaşıma kapanmasını engelledi.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ilçelerde karla mücadele çalışmaları yürütüyor. Şehir genelinde etkili olan kar yağışının ardından harekete geçen Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, ilçelerde 2 bin 753 kilometre yol ağında yaptığı çalışmada kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı.

70 iş makinesi, 110 personelle gerçekleşen kar temizleme çalışması sonunda 507 mahallenin yolu açıldı. Vatandaşların başta sağlık hizmetleri olmak üzere mağduriyet yaşamaması için yapılan karla mücadele çalışmaları özellikle kentin yüksek kesimlerinde aralıksız şekilde devam ediyor.

İlçelerde otobüs seferleri kısmen başladı

Aşırı kar yağışı, tipi, buzlanma ve görüş mesafesinin sıfıra düşmesi nedeniyle ilçelerde toplu taşıma hizmetleri geçici olarak durdurulmuştu. Bismil, Ergani, Silvan ve Çınar ilçelerinde yeniden otobüs seferleri başladı. Diğer ilçelerde ise seyahat güvenliğini riske atmamak amacıyla otobüsler hizmet veremiyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün gece otogarda kar nedeniyle araçları hareket edemeyen vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

Genel sekreter Çiftçi çalışmaları takip etti

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’nda kentte yürütülen kar çalışmalarını takip ederek personelden bilgi aldı.

Çalışmaların özverili bir şekilde 7/24 yürütüldüğünü belirten Çiftçi, sahada çalışan ekiplere kolaylıklar diledi.