Diyarbakır’a mevsimin ilk karı yağdı

Diyarbakır’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Özellikle Kayapınar ilçesinde bulunan yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı otomobilleri beyaza bürüdü. Kar yağışıyla birlikte bölgede oluşan sis nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerleyebildi. Kentin yüksek kesimlerinde kar, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmurun etkili olmasının beklendiği belirtildi.