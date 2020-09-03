Diyarbakır Surlarında restore başladı

UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Kültür Miras listesine alınan, Diyarbakır’ın tarihi surlarında restorasyon çalışmaları başladı.

UNESCO’nun 2015 yılında Dünya Kültür Miras listesine aldığı Diyarbakır Surları, bakımsızlık nedeniyle kaderine terk edilmişti. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu’nun talimatıyla 6 burcun yapımı ile ilgili müjde verilerek, ihale sürecinin tamamlandığı açıklanmıştı. 9 milyon 471 TL’ye ihale edilen, büyükşehir belediyesi bütçesi ile yapılacak olan 6 burcun yapımı 500 günde tamamlanacak. Ekipler, Aslan ve Yedi Kardeşler burcunda restorasyon çalışmalarına başladı.

"6 burç ve onları birbirine bağlayan sur duvarları restore edilecektir"

Büyükşehir Belediyesinin verdiği bilgide, geride kalan son 5 yıl içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Diyarbakır Surları’nın projelendirme çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Nihayet bu yıl Diyarbakır Surları Dünya Mirası ilan edildiğinden beri ilk kez onarılacaktır. Etap etap sürdürülen proje çalışmalarında Koruma Bölge Kurulu tarafından projesi onaylanmış Sur Burçlarının onarılması planlanmaktadır. Bu çalışmalarda yıkılma tehlikesi arz eden ve acil müdahaleye ihtiyaç duyan burçlara öncelik verilecektir. ’Diyarbakır Surları 21-22 Nolu Burçlar Acil Müdahale ve 32-33, 41-42 Nolu Burçlar Restorasyon İşi’ kapsamında; Urfa Kapıyı koruyan 2 burç, Ben u Sen Burcu (Ulu Beden), Yedi Kardeş Burcu ve Nur Burcu gibi en bilindik ve en nitelikli burçlar dahil olmak üzere toplam 6 burç ve onları birbirine bağlayan sur duvarları restore edilecektir. Yakın zamanda yıldırım düşmesi gibi olumsuz olaylar ile gündeme gelen hatta bir kısmı yıkılan bu burçlar ihale ile onarılacaktır" denildi.

9 milyon 471 bin lira bedel ile sözleşmesi imzalanan, işe ilişkin yer teslimi 10 Ağustos tarihinde yapılmış olup, 500 gün içerisinde restorasyon çalışmalarının tamamlanması hedeflenmekte olduğu belirtildi. Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaklığında yürütülecek projeye ilişkin bütçe, Kültür Varlıklarını Koruma Fonu marifetiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağı bildirildi.

UNESCO 39. Dünya Miras Komite toplantısı, 2015 yılında Almanya’nın ev sahipliğinde Bonn kentinde gerçekleşmiş, toplantıda Türkiye’den Diyarbakır Surları ile Hevsel Bahçelerinin Dünya Kültür Miras listesine alınması kararı çıkmıştı.