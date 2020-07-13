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Diyarbakır'ın saklı cenneti: Şeyhandede şelalesi
Korona virüsle birlikte sıcak havanın da etkili olduğu Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Elazığ gibi illerden vatandaşlar, Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bulunan doğa harikası Şeyhandede şelalesinin yolunu tuttu. Güzelliği ile göz kamaştıran Şeyhandede şelalesi, korona virüs nedeni ile tatile çıkamayan vatandaşların gözde mekanı haline geldi.
Çevre 13.07.2020, 11:59 13.07.2020, 12:00
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