Diyarbakır için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan değerlendirmelere göre, bugün öğleden sonra Diyarbakır’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır ve Şanlıurfa ili için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra Şanlıurfa ve Diyarbakır’ın batısında Çermik, Çüngüş, Ergani, Dicle yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirtti.

Kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilirken, meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşın dikkatli ve tedbirli olması gerektiğine dikkat çekti.