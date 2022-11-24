Diyarbakır için kar ve sağanak uyarısı

Meteoroloji 15. Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan değerlendirmelere göre, bugün gece saatlerinde sonra Diyarbakır, Siirt, Batman ve Mardin için sağanak uyarısında bulundu.

Bölge müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün gece saatlerinden itibaren Diyarbakır’ın güney ilçelerinde Kayapınar, Yenişehir, Bağlar, Sur, Çınar, Bismil, Silvan, Batman’ın güney ilçelerinde Gercüş, Hasankeyf, Beşiri, merkez ve Siirt’in genelinde yerel olarak kuvvetli, Diyarbakır’ın kuzeyinde Çermik, Çüngüş, Ergani, Dicle, Eğil, Hani, Kocaköy, Hazro, Lice, Kulp, Batman’ın kuzeyinde Sason, Kozluk, Mardin ve Şırnak genelinde çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1700 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.