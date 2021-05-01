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Diyarbakır Havalimanı’nda 1 ay uçuşlar yapılmayacak

Diyarbakır Havalimanı’nda yapılacak olan bakım ve onarım nedeniyle 20 Mayıs ile 20 Haziran tarihleri arasında uçuşlar yapılamayacağı bildirildi.

Çevre 01.05.2021, 12:36
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Diyarbakır Havalimanı’nda 1 ay uçuşlar yapılmayacak

Diyarbakır Havalimanı’nda yapılacak olan bakım ve onarım nedeniyle 20 Mayıs ile 20 Haziran tarihleri arasında uçuşlar yapılamayacağı bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Diyarbakır Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Diyarbakır Havalimanı ana pisti merkez hattında 15 metre genişliğinde 100 metre ile bin 600 metre arasında kalan bölümlerde meydana gelen bozulmalardan dolayı acil onarım ihtiyacı duyulmuştur. 20 Mayıs 2021 tarihi itibari ile havalimanı 1 ay süreliğine bakıma alınacaktır. Bu kapsamda havalimanı uçuş trafiğine kapalı olacaktır" denildi.
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