Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Makam Dağı’nın yollarını yeniliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani ilçesinde yer alan ve inanç turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Makam Dağı’nın yollarını yeniliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kenttin turizm potansiyelini arttırmak, tarihi, vatandaşların kutsal mekanlara daha rahat şekilde erişimini sağlamak için yeni projeleri hayata geçiriyor. Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, çalışmalar kapsamında vatandaşın Makam Dağına ulaşımını daha rahat sağlanması için yollara 10 bin metrekare parke döşeyip 2 kilometre sıcak asfalt serecek. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ise Zülkifl peygamberin makamının bulunduğu ve vatandaşların manzarası nedeniyle yoğun şekilde ziyaret ettiği Makam Dağında çalışma başlattı. Ekipler, bozuk ve yer yer kırık olması nedeniyle tehlike arz eden ahşap travers yol ve ahşap korkuluklar onardı, 20 metre kayrak yol yaptı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca vatandaşların Makam Dağında hoşça vakit geçirebilmelerini sağlamak için peyzaj düzenlemesi yapacak.