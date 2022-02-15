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Diyarbakır Büyükşehir Belediye itfaiyesi tecrübesini bölge itfaiyecilerine aktarıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB) işbirliğiyle gerçekleştirilen temel itfaiye programı 2. dönem eğitimleri yapıldı.

Çevre 15.02.2022, 14:29
Diyarbakır Büyükşehir Belediye itfaiyesi tecrübesini bölge itfaiyecilerine aktarıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB) işbirliğiyle gerçekleştirilen temel itfaiye programı 2. dönem eğitimleri yapıldı.

Kayapınar Şubesinde düzenlenen programa Mardin, Hakkari, Muş, Batman belediyelerinde 21 itfaiye erinin katıldığı programda uygulamalı itfaiye, teorik afet yönetimi ve koordinasyon eğitimleri verildi.

İtfaiyecilere, gerçek yangın, kurtarma operasyonlarında karşılaşabilecekleri tüm durumların yaşatılması, yangına müdahale, söndürme ekipmanlarının kullanım teknikleri, arama-kurtarma yöntemleri, doğalgaz ve LPG müdahalesi, simülasyon uygulama eğitimleri 2 gün boyunca eğitmenler tarafından verildi.

Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit, itfaiyecilere Türkiye standartlarına uygun bir eğitim verdiklerini söyledi.

Eğitimlerle daha profesyonel müdahaleyi amaçladıklarını belirten Yiğit, şöyle konuştu:

“AFAD’ın vereceği eğitimlerde afet bilinci ve ortaya çıkardığı sonuçlar, olay yeri yönetimi, tahliye ve tahliye türleri, afet bölgesinde ihtiyaç duyulması halinde uygulamalı çadır kurulumu eğitimleri verilecektir. Yangın ihtimali ve afet bölgelerinde halkımızın can ve mal güvenliğini daha profesyonel ekiplerce sağlanması için eğitimlerimize devam edeceğiz.”

Temel itfaiye eğitimi programına 8 personelle katıldıklarını ifade eden Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Şube Müdürü Hamdi Çakmak, eğitimlerin bilgi paylaşımı açısından faydalı olduğunu ifade etti.

Yangın türleri konusunda eğitim aldıklarını belirten Çakmak, “Burada LPG ve doğalgaz, akaryakıt yangınlarına müdahale tekniklerini personellerimize ilgili eğitmen arkadaşlar gösteriyor. Eğitimlerin çok verimli geçtiğini düşünüyoruz” dedi.

Mardin’in Midyat ilçesinde itfaiye grup amiri olarak görev yapan Yusuf Şahin, 14 yıldır meslekte olduğunu ve bu tür eğitimlerin meslek dayanışmasını arttırdığını söyledi.

Programa kişisel koruyucu ekipman eğitimiyle başladıklarını belirten Şahin, şöyle konuştu:

“Eğitimlerde katı, sıvı ve gaz yangınları ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitim aldıktan sonra duman simülatör odasındaki eğitimlere katıldık. Ayrıca eğitimlerde arama ve kurtarma temel eğitim bilgilerini de aldık.”

Hakkari’nin Çukurca ilçesinden gelerek eğitimlere katılan itfaiye eri Nezir Güneş ise, “Burada koruyucu ekipmanların kullanımı, başta LPG olmak üzere farklı yangın çeşitlerine nasıl müdahale edeceğimizi uygulamalı olarak gördük. Eğitimlerin bize çok faydası olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, GABB iş birliğiyle gerçekleştirilen ve 71 belediyenin davet edildiği temel itfaiye eğitim programında itfaiyeciler gruplar halinde Şubat ayı içerisinde eğitimlerini tamamlamış olacak.

Eğitimlere katılan itfaiyecilere eğitimlerinin ardından katılım belgesi verilecek.

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