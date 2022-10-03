’Diyalog’ temasıyla insan-mekân etkileşimi

Akkök Holding, Beşiktaş’taki Alman Deresi yürüyüş parkurunda kamusal alan dönüşüm projesi başlattı. ’Diyalog’ teması etrafında parka kimlik kazandırma hedefiyle kent mobilyası tasarımları ve basketbol saha zemin uygulamaları gerçekleştirildi.

Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından Akkök Holding, Beşiktaş’ın en çok ziyaret edilen parklarından Alman Deresi yürüyüş parkurunda kamusal alan dönüşüm projesi başlattı. Proje ile parktaki basketbol sahası ve çevresi tamamen yenilendi. Dönüştürülen mekanlar, açılış töreni ve etkinliklerle İstanbulluların hizmetine sunuldu. Gün boyu DJ performansının eşlik ettiği etkinlik renkli anlara sahne oldu. Orkun Kargöz ile Onaran Yoga ve güne merhaba aktivitesiyle başlayan açılış, parka bırakılmak üzere kuş yuvası yapımı atölyesiyle devam etti. Ödüllü basketbol yarışmasında ise ziyaretçiler keyifli oyunlarla eğlenirken sürpriz hediyeler kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Törene katılan ünlü basketbolcu Sinan Güler de basketbol severlerle bir araya gelerek yarışmacılara potada taktikler verdi.

Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü ise İstanbul’un önemli yeşil alanlarından birini sürdürülebilirlik anlayışıyla yenilemekten mutlu olduklarını söyledi. Onaranlar Kulübü ile başlayan iş birliği kapsamında kente değer katacak yeni dönüşüm projeleri üzerinde çalıştıklarını dile getiren Dördüncü, “70 yıllık birikimimiz ve tecrübemizle Akkök Holding olarak kurulduğumuz günden bu yana sürdürülebilirlik idealini benimsiyoruz. Bu doğrultuda hem çevremiz hem de toplumumuz için üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirmeye daima öncelik veriyoruz. Dünyanın en güzel şehirlerinden İstanbul’un kamusal alanlarını, doğa dostu bir yaklaşımla yenileyip kentte yaşayanların hizmete sunmak çok değerli. Tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer oluşturma amacıyla önümüzdeki günlerde de kentimizin ortak kullanımdaki farklı mekanlarını sürdürülebilirlik düşüncesiyle dönüştüreceğiz” dedi.

İnsan ve mekân diyalogu tasarıma yansıtıldı

Parka kimlik kazandırma hedefiyle yürütülen projede kent mobilyası tasarımları ve saha zemin uygulamalarına başvuruldu. Bu kapsamda parktaki basketbol sahasının zeminine illüstrasyon tekniğiyle “diyalog” temalı hikâye aktarıldı. Ana hikâye, zeminde başlayıp çeşitli yüzeylere doodle ve lekelerle taşan bir şekilde tasarlandı. Basketbol sahasının yanındaki mekânda ise ana hikâye çerçevesinde, insanların birbirleriyle ve mekanla olan diyaloglarına hareket, dinlenme, izleme, üreticilik ve oyun temaları üzerinden yaklaşan bir topluluk alanı anlayışıyla kentsel mobilyalar tasarlandı. Böylelikle kolektif ve gözlemci bir anlayışla insanların hem kendileri hem de çevreleriyle bağlarını geliştirmeyi amaçlayan topluluk alanları oluşturuldu.