DİSKİ’nin balık adamları pompa istasyonunun temizlik ve bakımını yaptı

Diyarbakırlılara sağlıklı ve kaliteli içme suyunu ulaştırmak için son teknolojik ekipman ile alanında uzman personeli görevlendiren DİSKİ Genel Müdürlüğü, ulaşmada zorluk yaşadığı yerler için alternatif çözümler üretiyor.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Diyarbakırlılara ucuz, sağlıklı ve kaliteli içme suyu temin etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. DİSKİ, içme suyunun kalitesini artırmak için görevlendirdiği balık adamlar, Ergani ilçesine su temin eden Dicle Barajı’nda bulunan pompa istasyonunun su alma yapısının bakım ve temizliğini yaptı. Tam teçhizatlı balık adamlar, suyun altına inerek pompa istasyonunun temizliğini ve krepin ağzının kontrolünü sağladı.

Su alma yapısı pompa istasyonunun uç kısmında krepinin dış yüzeyinde bulunan zebra midyeler, kalker-kireçlenme gibi tıkanmaya sebebiyet verecek tüm malzemeler çıkarılarak temizlik işlemi yapıldı.

“7 gün 24 saat çalışma yürütüyoruz”

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, en temel ihtiyaç olan içme suyunu temin edip Diyarbakırlıların hizmetine sunmak için mesai gözetmeksizin 7 gün 24 saat çalışma yürüttüklerini söyledi. En temel ilkelerinin vatandaşlara temiz ve sağlıklı içme suyunu ulaştırmak olduğunun altını çizen Tutşi, bu anlamda DİSKİ’nin Diyarbakır için oldukça önemli bir kurum olduğunu ve kar amacı gütmediğini ifade etti.

“Amacımız Diyarbakır’a kesintisiz çeşmeden içilebilir su sağlamak”

Tutşi, amaçlarının Diyarbakır’a kesintisiz çeşmeden içilebilir su sağlamak olduğunu söyleyerek, "Sahada çalışan arkadaşlarımız, ulaşmakta güçlük çektikleri Ergani ilçemize su sağlayan pompa istasyonunu balık adamları görevlendirerek bakım ve temizlik işlemini gerçekleştirdi. Balık adamlar marifetiyle yapılan çalışma sayesinde su haznesinden daha sağlıklı ve yeterli su alınması sağlandı. Amacımız tüm Diyarbakır’a kesintisiz çeşmeden içilebilir su sağlamaktır. Bu özen ve çabayla projeler geliştiriyoruz" şeklinde konuştu.

DİSKİ’nin kentin geleceğini düşünerek önemli yatırımlara imza attığına dikkat çeken Tutşi, yer altı ve mevcut su kaynaklarını korumak için de çeşitli üniversitelerin önemli akademisyenleriyle çalıştıklarını dile getirdi. Tutşi, sadece mevcut var olan su kaynaklarıyla ilgilenmediklerini bunları korumak ve suyun kalitesini üst seviyelerde tutmak için sürekli bir çabanın içinde olduklarını aktardı.