Dışarıdan bakan ev sanıyor, içerisinde ise bir emirin kabri bulunuyor

Sivas’ta bulunan Emir Arif Hz. Türbesi, tek katlı müstakil bir eve benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Sivas kent merkezi Pulur mahallesinde bulunan Emir Arif Hz. kabrinin yer aldığı türbe zaman içinde yıkılarak atıl hale geldi. Gece saatlerinde madde bağımlılarının mesken tuttuğu harabe haline dönen türbenin önünden geçmeye korkar hale gelen mahalle sakinleri durumu muhatara bildirdi. Şikayetlere kayıtsız kalmayan mahalle muhtarı Ogün Bekçioğlu, gerekli izinleri alarak biran önce çalışmaya başladı. Türbeyi yeniden inşa ederek, madde bağımlılarının elinden kurtaran muhtar Bekçioğlu, çevre düzenlemelerini de tamamlayarak türbeyi muhafaza altına aldı. Kısıtlı imkanlarla onarılan türbe bir türbeden çok tek katlı müstakil eve benzedi. Mahalle sakinleri tarafından durum bilinse de ilk kez karşılaşanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

“Eve benzediği için bilmeyenler oluyor”

Mahalle muhtarı Ogün Bekçioğlu, türbenin eve benzediği için çok fazla bilinmediği ve merak uyandırdığını söyleyerek, “Bu türbe daha öncesinde evin içerisindeydi, buralar yıkılınca türbe ortaya çıktı. Geçtiğimiz dönemlerde yapıldı betonları, çevre düzenlemesi yapıldı ama atıl haldeydi burası. Ben yaklaşık 12-13 yıldır uğraştım. Gereken izinleri aldık ve geçtiğimiz senede inşaatını bitirdik. Buraya alkolikler falan geliyordu çevresini çit ile çevirip ışıklandırmasını sağlayarak güvenliğini artırdık. Burası eve benzediği için bilmeyenler oluyor, burayı merak edenler oluyor ama Sivas halkı genelde biliyor burayı. Önceden tam eve benziyordu ama çevre düzenlemesini yapıp ışıklandırmaları taptıktan sonra vatandaşlar burada türbe olduğuna biraz daha kanaat getirdi. İnşallah bu sene de bu yazının daha büyüğünü yazacağım, türbe olduğu anlaşılsın diye” şeklinde konuştu.