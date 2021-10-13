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Dipsizgöl sonbahar güzelliği ile mest ediyor

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsizgöl Şelalesi, sonbaharın gelmesi ve çevresindeki ağaç yapraklarının kurumaya başlaması ile renk cümbüşüne dönüştü. Doğaseverlerin uğrak yeri olan doğal güzellik, sonbahar güzelliği ile de ziyaretçilerini mest ediyor.

Çevre 13.10.2021, 09:46
Dipsizgöl sonbahar güzelliği ile mest ediyor

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsizgöl Şelalesi, sonbaharın gelmesi ve çevresindeki ağaç yapraklarının kurumaya başlaması ile renk cümbüşüne dönüştü. Doğaseverlerin uğrak yeri olan doğal güzellik, sonbahar güzelliği ile de ziyaretçilerini mest ediyor.

Kent merkezine 82 kilometre uzaklıkta bulunan ve 30 metre yükseklikten dökülen şelale, sonbahar güzelliği ile birlikte doğa fotoğrafçılarına bulunmaz bir fırsat sunuyor.

Dipsizgöl Şelalesi ziyaretçileri, hazan sessizliğinde ve doyulmaz güzellik içerisinde huzur depoladıklarını belirtip, “Dipsizgöl Şelalesi, bahar ayında olduğu kadar sonbaharda da ayrı bir güzelliğe sahip. Sivas bozkır olarak bilinse de Karadeniz ormanlarını aratmayacak kadar güzel yerleri var. Denizimiz yok ama yakınlarda bir Pusat Barajımız var. Ülkemizin her yanından doğaseverleri ilçemize bekliyoruz” dedi.

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