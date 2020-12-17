DİKKAT! Yoğun kar yağışı geliyor...

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde bugün yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteorolojiden yapılan diğer uyarıda ise Doğu Karadeniz'in doğusunda şiddetli fırtına beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in 1100 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Öte yandan Meteoroloji'nin sitesinde yer alan verilere göre perşembe ve cuma günü yurt genelinde hava durumu tahminleri şöyle: