Dicle Nehri’ne depremde hayatını kaybedenler için ‘vefa’ çelengi bırakıldı

Diyarbakır’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen ‘Türkiye Çevre Haftası’ etkinlikleri bisiklet turu ile başladı. Etkinlikte, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Dicle Nehri’ne siyah çelenk bırakıldı.

5 Haziran’ı içine alan hafta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca her yıl “Türkiye Çevre Haftası” olarak kutlanıyor. Bu çerçevede merkez Sur ilçesinde Şeyh Sait Meydanı’nda başlayan bisiklet turu, tarihi On Gözlü Köprü’de son buldu. Etkinlik çerçevesinde Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Dicle Nehri’ne depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısına ‘saygı çelengi’ bıraktı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için farkındalıkların oluşturulması gerektiğini söyledi.

Hem deniz hem kara sularının temiz olması için gayret gösterilmesinin önemine vurgu yapan Su, “5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle ilimizde bir dizi etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Çevremizi temiz tutmak, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak amacıyla farkındalığı artırmak çok önemlidir. Bu münasebetle programımızı bisiklet turuyla gerçekleştirdik. Şu anda AFAD ekiplerimiz Dicle Nehri’nde temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Aynı zamanda okullarımızda farkındalığı arttırmak münasebetiyle yarışmalar gerçekleştirdik. Bu ve benzeri çalışmaları ilimizde yürütüyoruz. Bu seneki temamız ‘Temiz Deniz, Temiz Dünya’ adlıdır. Bu çerçevede biz de hem denizlerimizin hem karasularımızın temiz olması için gayret gösteriyoruz. Bu tür çalışmalar inşallah çevre bilincinin daha da yükseltilmesine vesile olacağı kanaatindeyim” dedi.

Açıklamaların ardından dalış elbisesi giyen AFAD ekipleri, tarihi köprü içerisinden geçen Dicle Nehri’ne girerek temizlik yaptı.