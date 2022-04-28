Dicle Nehri’nde telef olan binlerce balık su yüzeyine çıktı

Diyarbakır’da 2020-2021 yıllarında gerçekleşen toplu balık ölümlerine bu yıl da rastlandı. Dicle Nehri’nde binlerce balık sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı telef oldu. Su yüzeyini kaplayan balıkların görüntüsü tedirginlik yaşattı.

Diyarbakır’dan geçen Dicle Nehri, birçok balığa ev sahipliği yapıyor. 2020 -2021 yıllarında gerçekleşen toplu balık ölümlerine bu yılda rastlandı. Sur ilçesine bağlı Sarılar Mahallesinden geçen Dicle nehrinin bulunduğu alanda telef olan binlerce balık, su yüzeyini kapladı.

Kötü manzarayı gören vatandaşlar tedirgin oldu. Mahalle sakini Veysi Aslan, aynı yerde 2 yıl önce de balık ölümleri olduğunu anımsattı. Bu senede balık ölümleri olunca şaşırdıklarını belirten Aslan, “Dün etkili olan yağışlardan mı? Ya da başka bir nedenden mi? Bilmiyoruz. Ama yetkililerin gelip burada inceleme yapmaları gerekmektedir. İnsan sağlığı açısından zararlı olabilir” dedi.