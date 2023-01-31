Dicle Nehri kenarında atıl araziye bölgenin en büyük mesire alanı yapılacak

Şırnak’ın Cizre ilçesinde atıl durumda olan 60 dönümlük araziye bölgenin en büyük mesire alanı Dicle Nehri kenarına yapılacak.

Cizre’nin Dirsekli Mahallesi’nde bulunan daha önce nehir yatağı olan 60 dönümlük alan düzenlenerek bölgenin en büyük ve en donanımlı mesire alanına dönüştürülecek.

Atıl durumda olan nehir yatağı 60 dönümlük arazinin mesire alanındaki çalışmalar tamamlandığında, içerisinde yürüyüş yolları, bisiklet yolu, kamelyalar, çocuk oyun alanları, spor aletleri grubu, yeşil alanlar, mescit ve lavabo, otopark, barbekü mangal yerleri, voleybol ve basketbol sahaları, kumlu tenis sahası, sahil yolu oturma bandı, peyzaj ve ağaçlandırma ile bölgenin en büyük ve en donanımlı mesire alanına sahip olacak.

İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, mesire alanında incelemelerde bulundu. Devletin imkanlarını vatandaşlar için seferber ettiklerini belirten Kaymakam Demir, “Bölgemizin en büyük mesire alanının yüklenici firmaya yer teslimini bugün itibari ile yapmış bulunmaktayız. İnşallah en kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. 60 dönümlük bir alanda Dicle Nehri’nin kenarında vatandaşlarımız, ailesi ile birlikte güzel zaman geçireceği müthiş bir mekân olacak ve bulunduğumuz yörede de bu anlamda tek olacak" dedi.