Devrek’te ağıl çöktü: 7 hayvan telef oldu

Devrek’te ağılın çökmesi sonucu 7 hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Ahmetoğlu köyünde Medine Tüsüz’e ait ağılın çatısında yoğun kar birikmesi neticesinde meydana gelen çökmede 7 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay yerine giden Devrek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Verim ve köylüler çöken ağılın içinde bulunan 100 adet hayvanı dışarı çıkartırlarken, olay esasında 7 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi.

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, ”Yetiştiricimiz çökme esnasında ağıldaymış en büyük tesellimiz vatandaşımıza bir şey olmaması. Devletimiz vatandaşlarımızın daima yanındadır ne gerekiyorsa en kısa sürede yerine getirilecektir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz ağıllarda ve seralar üzerinde biriken karları temizlesinler ki meydana gelebilecek olan zararların önüne geçilsin” diye konuştu.