Devlet desteği ile iş yeri açtılar, siparişleri yetiştiremiyorlar

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde devlet destekli açılan tekstil atölyesine talep fazla olunca siparişleri yetiştiremiyorlar. 50 çalışanı ile günde bin adet eşofman takımı yapan girişimci yurt dışı siparişlerinin sıra beklediğini söyledi.

Beytüşşebap ilçesinde Sevda Timur adında bir girişimci devlet desteği ile açtığı tekstil atölyesine 50 kişi istihdam ediyor. Eşofman, kışlık elbise üretimi yapan atölye çalışanları siparişleri sıraya koydu. Yeni açılan ilk atölyede günde bin eşofman takımı yapılarak yurt dışına gönderiliyor. Beytüşşebap ilçe merkezindeki atölyeyi ziyaret edip incelemelerde bulunan İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü burada atölye çalışanlarından bilgiler aldı. Daha sonra çalışanlarla beraber öğle yemeği yiyen Kaymakam Ülkü "Devletin desteği bütün girişimci vatandaşlarımıza sunuluyor. İnşallah daha çok atölye açılacaktır" dedi.

Girişimci Sevda Timur ise devlet desteği ile açtıkları atölyede siparişleri yetiştiremediklerini söyledi. Timur, "İlçemizde ilk defa açılıyor. Tamamen devlet destekli bir atölye. Burada 50 kişi çalışıyor. Yaptığımız ürünleri Irak’a gönderiyoruz. Günde bin ürün yapıyoruz. Bu tür işletmelerin daha da artmasını istiyoruz. Çok yoğun ilgi var" diye konuştu.