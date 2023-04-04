Devasa kaya deprem de yarıldı, artçılarda iyice açıldı tehlike arttı

Adana’nın Feke ilçesinde deprem sonrasında ikiye yarılan dev kayanın artçılarla iyice açılması bölgede evleri bulunan vatandaşları tedirgin etti. Durumun bildirilmesi üzerine ekipler bölgeye giderek inceleme yaptı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler 11 ili derinden etkiledi. Etkilenen iller arasından yer alan Adana’da bir çok yıkım gerçekleşirken, çevreye verdiği zararlarda çıkmaya devam ediyor. Depremde Feke ilçesine bağlı İslam Mahallesi Kocaoğlan mevkisinde ortadan yarılan ancak artçılarla birlikte her geçen gün daha da ayrışan devasa kayalar yöre sakinlerini tedirgin etti. Tedirgin olan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine belediye ve AFAD ekipleri inceleme yaptı. Tehlike oluşturan bölgedeki kayaların parçalanarak tehlikenin giderilmesinin planlandığı belirtildi.

Belediye görevlilerinden Murat Sait Kızıloluk," Deprem sonrası büyük bir kayada çatlaklık oluştu. Bu çatlaklık yakında bulunan evlere zarar verecek seviyeye geldi. Depremde oldu, daha önce bu kadar değil di artçı depremlerde daha da artmaya başladı. Şuanda da AFAD’da bulunan yetkili arkadaşlar bu kayanın kırılıp evlere zarar vermesi için çalışma yapacak. Başka köylerimizde de benzer durumlar vardı, AFAD yetkililerimiz inceleme yaptı, çalışma yaptı" dedi.

Kaya yarılması olduğu için çok tedirgin olduklarını belirten yöre sakinlerinden Şükriye Kızıloluk, "Komşularımız evlerini terk etmek zorda kaldı. Bizde korkuyoruz"diye konuştu.

Kayanın karşısındaki apartmanda ikamet eden Oğuz Günay ise, kayanın depremde yarıldığını ve taşların düştüğüne dikkat çekerek, yetkililerin çalışma yaptığını kaydetti.

Depremden sonra hafif bir yarılma olduğunu aktaran Ayşe Şener de, "Daha sonra yarıklar genişledi, döküntüler başladı. Mahalle halkı olarak çok tedirginiz. Gerçekten evlere taş düşmesinden korkuyoruz. Ben 65 yaşındayım daha önce bu kayadan hiç bir taş düştüğünü görmedim. Biran önce çözüm olursa bizim için çok iyi olur, tedirginiz" ifadelerini kullandı.