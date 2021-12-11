Devasa caretta caretta biranda yüzeye çıktı, öldüğü belirlendi

Hatay’ın İskenderun sahil kıyısında bir anda denizin üzerinde devasa bir caretta caretta belirdi. Sahil güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarılan caretta carettanın ölü olduğu belirlendi.

İskenderun sahil kıyısında bir kaplumbağanın denizin üzerinde bir anda belirip hareketsiz durduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaplumbağanın nesli tükenmekte olan caretta caretta olduğunu ve telef olduğunu tespit etti. Dalgıçların yardımı ile kıyıya çıkarılan caretta caretta, incelenmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Kaplumbağayı görüp yetkililere haber veren Havva Yiğit, "Sahilde oturuyorduk, bir anda suyun altından çıktı. Su ürünleri fakültesine haber verdik. Onlar da sahil güvenliği yönlendirdiler. İlgileniyorlar ama inşallah yaşıyordur" dedi.

Caretta carettanın taşınmasına yardım eden balıkçılar da hayvanın sırtında parçalanma olduğunu belirterek gemi pervanesinin çarpmış olabileceğini söyledi.