Dev orkinos ilgi odağı oldu

Bitlis’in Ahlat ilçesinde balıkçı tezgahında bulunan yaklaşık 50 kilo ağırlığındaki 1,5 metre uzunluğundaki orkinos vatandaşın ilgi odağı oldu.

Ahlat Belediyesi sebze halinde bulunan Aydın Yıldız isimli şahsın balıkçı tezgahındaki 1,5 metre uzunluğundaki yaklaşık 50 kiloluk dev orkinos balığı görenlerin ilgisini çekiyor. Balıkçı Aydın Yıldız, ilçeye getirdiği günlük taze balık çeşitlerini satışa sunduğunu belirterek, dev orkinos balığının ise oldukça dikkat çektiğini söyledi.

Balıkçı Yıldız, tezgahında gerek Van Gölü balığı gerekse diğer balık çeşitlerinin bulunduğunu belirterek, “Bu orkinos balığı Akdeniz’den geliyor. 1 tona kadar olan orkinos balıkları da var. Halkımızın talepleri doğrultusunda bizde haftada bir bu balığı getirip parçalayarak satıyoruz” dedi.