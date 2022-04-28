Dev firma, dereye atıklarını boşaltırken suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesinden geçen Kiraz deresi çevresinde İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından rutin kontrol yapıldı. Yapılan kontrollerde derenin kirli olduğunu gören ekipler kirliliğin sebebini araştırmak için inceleme başlattı. Yapılan araştırma neticesinde kirliliğin Başatlı Boru Profil San. Tic. A.Ş’den kaynaklandığı anlaşıldı. Kocaeli Valiliği Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından tesiste yapılan incelemede atık suların yağmur suyu hattına boşaltıldığı buradan da dereye deşarj olduğu tespit edildi.

Ekipler, Başatlı Boru Profil San. Tic. A.Ş hakkında işlem başlattı. Dereye akan sudan ise numune alındı.