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Dev çekirgeler bu kez Çatak’ta görüldü

Van’ın Çatak ilçesinin yüksek yamaçlarında sürü halinde görülen çalı çekirgelerinin ekili alanlara zarar vermesinden endişe ediliyor.

Çevre 15.06.2021, 09:55
Dev çekirgeler bu kez Çatak’ta görüldü

Van’ın Çatak ilçesinin yüksek yamaçlarında sürü halinde görülen çalı çekirgelerinin ekili alanlara zarar vermesinden endişe ediliyor.

Geçen hafta Muş’ta görülen dev çekirgeler bu defa Van’ın Çatak ilçesinde görüldü. Özellikle sarp ve dağlık kesimlerin yanı sıra Çatak ilçesine bağlı Akçabük Mahallesi ve yüksek kesimlerde görülen çekirge sürüleri, mahalle sakinlerini endişelendiriyor. Mahalle sakinleri, bu yıl havaların kurak gitmesiyle birlikte çekirgelerin yüksek kesimlerde ekili arazilere zarar verdiğini söyledi. Elle ilaçlamanın mümkün olmadığını ifade eden mahalle sakinleri, yetkililerin farklı bir yöntem bulmasını istedi.

Yetkililer ise ilaçlama yapıldığını ve çekirgelerin ilaçlama sonrası azaldığını söyledi.
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