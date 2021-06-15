banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker'den Kuzu Holding iddiaları!
Sedat Peker'den Kuzu Holding iddiaları!
MİT'ten DEAŞ'a Suriye'de büyük darbe
MİT'ten DEAŞ'a Suriye'de büyük darbe
Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu
Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hamdolsun’ çıkışı şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hamdolsun’ çıkışı şaşırttı

Dev çekirgeler bu kez Çatak'ta görüldü

Van’ın Çatak ilçesinin yüksek yamaçlarında sürü halinde görülen çalı çekirgelerinin ekili alanlara zarar vermesinden endişe ediliyor.

Çevre 15.06.2021, 12:51
banner486
Yorumlar (0)
banner422
18°
parçalı bulutlu
banner493