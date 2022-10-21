Dev bina yıkılıyor

Bankalar Caddesi ile Kuyumcular Çarşısı arasında bulunan Anakent İş Merkezi, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılıyor. Yıkım çalışmasında dış cephenin sökülme işleminde sona gelindi. Dış cephenin sökülmesinin ardından betonarme kısımlar yıkılacak. 3-4 ay sürmesi beklenen yıkımın ardından iş merkezinin yerine 3 katlı yeraltı otoparkı yapılacak. Üstü ise yeşil alan ve kafe-restoran olarak şehre kazandırılacak.

“Yıkılması 3-4 ayı bulur”

Yıkım çalışması hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, “Anakent İş Merkezi’nin yıkımına başlandı. Yıkım ihalesinin akabinde müteahhit yıkıma girişti. İlk önce çerçeve üzerindeki demir aksam, pencereler ve içerideki eşyalar sökülüyor. Bu işlemlerin ardından da betonarmenin yıkımına geçilecek. Binanın tam anlamıyla yıkılması 3-4 ayı bulur. Yüksek bir bina olduğu için yıkımı kolay değil. Ayrıca binanın çevresinde yerleşimler var. Çevredeki yapılara zarar vermeden yıkılacak” dedi.

Saathane Projesi

Saathane Projesi dahilinde yıkılan dükkanların yerine projeye uygun yapıların hemen yapılacağının ifade eden İlhan Bayram, “Saathane’deki bazı dükkanların da yıkımı yapıldı. İlk etapta anlaşmaya varılan 3 dükkan yıkıldı. Mülk sahipleriyle anlaşmaya varıp, eşli yapıyı yıkıp, projeye göre yeniliyoruz. Proje dahilinde yapılan yeni yapıları mülk sahipleri beğenirler ve diğer vatandaşlar da anlaşmak isterse devam ederiz. Yoksa emrivaki veya zoraki bir şey yok. Proje dahilinde Saathane’de yapım işi de yıkım ihalesinin içerisinde yer alıyor. Ayrı bir ihale yapmıyoruz. Çok yakın bir zamanda yıkılan yapıların yerine projeye uygun inşaat çalışması başlayacak. Kamu ihalesi olduğu için kısa sürede yıkılan binaların yerine yenileri yapılacak” diye konuştu.