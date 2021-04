Dev balon balıkları oltaya takıldı

Antalya’nın Lara bölgesinde amatör balık avcılarının cep telefonu kamerasına yansıyan dev balon balıkları korkuttu. İki balon balığını oltayla tekneye çıkaran balıkçılar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Muratpaşa ilçesi Lara sahilinden yaklaşık 100 metre açığa tekneyle açılan amatör balıkçıların oltalarının etrafını balon balıkları sardı. Balıkçılar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Her biri 4-5 kiloyu bulan balon balıkları karşısında balıkşılar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Amatör balıkçı, "Antalya sahilleri, plajlarında şu an için balon balığı kaynıyor. Her biri 4 veya 5 kilo. Burası Lara Örnekköy plajları. Şu an kıyıya 100 metre uzaktayız, Yazın burada nasıl denize gireceğiz bakalım" dedi.

Bir balıkçının ise şaşkınlığına ‘oha’ sözleri ile dile getirdi. Diğer bir balıkçı ise oltasına takılan balon balığını tekneye aldı ve karışıyla ölçüm yaptı.

Bir başka teknedeki balıkçıların oltasına ise camgöz cinsi köpek balığı takıldı. Balıkçılar ellerine aldığı köpek balığı yavrusunu denize bıraktı.