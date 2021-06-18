Dev ahtapotu zıpkınla yakaladı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hobi olarak dalış yapan işadamı Hakkı Özgür Gümüşlüoğlu’nun yakaladığı 150 santimlik ahtapot vatandaşlardan ilgi gördü

15 yıldır amatör dalış gerçekleştiren Hakkı Özgür Gümüşlüoğlu, Kuşadası Körfezi Yılancı burnu açıklarında zıpkınla çıktığı balık avında, hayatının en büyük avını yakaladı. 2 arkadaşı ile birlikte dalış yapan Gümüşlüoğlu, 14 metre derinliğe indiğinde kendisine yaklaşan dev ahtapotu görünce, iki atış yaparak, ahtapotu yakalamayı başardı. Arkadaşlarının da yardımıyla 20 dakikalık mücadelenin ardından dev ahtapotu tekneye çıkarmayı başaran Gümüşlüoğlu, Kuşadası’nda ilk kez bu kadar büyük ahtapot ile karşılaştığını söyledi.

Kuşadası kıyılarında dalışlar yaptığını anlatan Gümüşlüoğlu, "Arkadaşlarımla birlikte bu kez de Yılancı burnu açıklarında dalış yapıyorduk. Ava çıkarken, büyük bir balık vuracağımı hissediyordum. Adeta içime doğdu; ancak doğrusunu söylemek gerekirse bu kadar büyüğünü ahtapot vuracağımı ben de beklemiyordum" diye konuştu.