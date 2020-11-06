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Derinöz Barajı’nda su altındaki eski köprü meydana çıktı

DERİNÖZ BARAJINDA KORKUTAN GÖRÜNTÜ, SULAR TAMAMEN ÇEKİLDİ SU ALTINDAKİ ESKİ KÖPRÜ MEYDANA ÇIKTI

Çevre 06.11.2020, 11:47
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Derinöz Barajı’nda su altındaki eski köprü meydana çıktı

Amasya’nın Suluova ilçesinde Derinöz Barajı’nda kuraklık nedeniyle sular tamamen çekildi, su altındaki eski köprü meydana çıktı.

Amasya’da yağışsız geçen yaz ayları nedeniyle barajlardaki doluluk oranı düştü. Bu durumdan en fazla etkilenen barajlardan biri de Amasya’nın Suluova İlçesinde bulunan Derinöz Barajı oldu. Suların çekildiği barajın havadan çekilen görüntüsü ise kuraklığı gözler önüne serdi. Öncelerde vatandaşların özellikle piknik yapmak için gittiği Derinöz Barajı’nda şimdilerde ise büyük bir sessizlik hakim oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçen günlerde Standart Yağış İndeksi (SPI - Standardized Precipitation Index) metoduna göre 2020 Eylül Ayı Meteorolojik Kuraklık Duru 3 Aylık Değerlendirme Raporu’nu açıkladı. Alınan verilere göre ise kuraklıktan en çok etkilenen iller arasında Tokat, Amasya, Sinop ve Çorum’un bulunduğu Orta Karadeniz Bölgesi oldu.

Suların yüzlerce metre çekildiği baraj havadan görüntülendi.

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