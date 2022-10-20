Derenin rengi paniğe sebep oldu, inceleme başlatıldı

“Katı atık bertaraf tesisinden kaynaklı bir olay”

Durumun yakın noktadaki katı atık bertaraf tesisinden zehirli suyun dereye akıtılmasından kaynaklandığını iddia eden Hasanağa Köyü Muhtarı Mehmet Üstün, "Daha önce defalarca yaşadık bu olayı. Yeni şehir çöplüğü olan katı atık bertaraf tesisinden kaynaklı bir olay. Daha önce defalarca ceza kesilmesine rağmen firma salımı sürdürüyor. Köyümüzün tam ortasından aktığı için en fazla etkilenen merkez burası oluyor. İnsanlar ve hayvanlar burada suyla iç içeler. Sürekli canlı ölümleriyle karşılaşıyoruz. Balık ölümü ile kalmıyor. Bu ölen balıkları yiyen canlılar da hayatını kaybediyor. Tamamen bir doğa katliamı diyebiliriz" dedi.

Köylüleri hayvanları suya salmamaları için uyardıklarını aktaran Muhtar Üstün, firmanın denetiminin belediyeye ait olduğunu ve daha fazla denetim yaparak kirliliğe engel olmalarını istediklerini söyledi.

"Katı atık tesisinden salınan zehirli su canlıları öldürüyor"

Katı atık tesisinden salınan zehirli su ile derenin kirlendiğini ve buradaki canlıların öldüğünü gördüklerini söyleyen Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Bu bölge tarımsal sulamanın yapıldığı bir bölge. Uzun zamandan beri ülke ekonomisine nasıl katkı sağlarız, verimi nasıl arttırırız diye sulama yatırımlarını arttırmaktan bahsederken, bu şekilde bir durumda zehirli suyun salınması hem tarımsal sulama yaparken bizi sıkıntıya sokacak hem de hayvanlarımızın su içtiği için zarar gördüğü bir durum olacak. Bu tesiste aslında çok güzel bir arıtma sistemi var. Düzenli çalıştığında bu tarz sıkıntılar olmuyor. Biz o şirketten bu tesisi düzenli çalıştırmasını ve bu zehirli suyu dereye salmamasını talep ediyoruz" dedi.