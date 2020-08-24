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Dereli ilçesinde selin başladığı noktadaki bina yıkım ekipleri tarafından yıkıldı

GİRESUN’UN DERELİ İLÇESİNDE SEL SONRASI BUGÜN BAŞLATILAN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İLÇEDE SELİN BAŞLADIĞI NOKTADA BULUNAN BİNA BUGÜN YIKIM EKİPLERİ TARAFINDAN YIKILDI. BAKAN MURAT KURUM, İLK YIKIMI İZLEDİ.

Çevre 24.08.2020, 18:04
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Dereli ilçesinde selin başladığı noktadaki bina yıkım ekipleri tarafından yıkıldı

Giresun’un Dereli ilçesinde sel sonrası bugün başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçede selin başladığı noktada bulunan bina bugün yıkım ekipleri tarafından yıkıldı. Binanın yıkımını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum birlikte izledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yıkım sonrası yaptığı açıklamada “Bütün bakanlıklarımız sahada çalışmalarını sürdürüyorlar. Diğer taraftan da hem hasar tespit çalışması hem de yeni yapılacak konutlarımızla alandaki dere güzergahı üzerindeki binalarımızın kaldırma sürecini birlikte eş zamanlı yürütüyoruz. Bir taraftan vatandaşlarımızın yaralarını sarıyor diğer taraftan da yeni yapılacak işlere ilişkin adımlarımızı bir daha vatandaşımızın mağdur olmaması adına kararlı bir şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Sayın cumhurbaşkanımız bizlere bölgede yapılması gereken bir daha böyle bir olayın yaşanmaması adına tüm iş ve işlemlerin yapılması talimatını verdiler. Bu çerçevede Akkaya Deresi güzergahı üzerinde 24 tane yapı tespiti yaptık. Bu yapıları hızlı bir şekilde kaldıracağız” dedi.

“Hızlı bir şekilde Dereli’de yıkımları gerçekleştireceğiz”

Vatandaşlarımızla görüşmek üzere hem Dereli’de hem Doğankent’te iki tane kentsel dönüşüm ofisi yine bakanlıklarımızın vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeleri talepleri noktasında irtibat kuracakları ihtiyaç ofisleri kurduklarını kaydeden Bakan Kurum “Bu çerçevede vatandaşlarımızın taleplerini alıyoruz. Hızlı bir şekilde bu 24 binanın Dereli’de yıkımını gerçekleştireceğiz. Yine Doğankent’te 11 binamız var, 11 binamıza ilişkin de yıkım sürecini de yürüteceğiz ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızca Doğankent’te 150 yine Dereli’de 200 konut inşası için arazi çalışmalarını başlattık. Hızlı bir şekilde konutlarımızın inşasını da inşallah gerçekleştiriyor olacağız” diye konuştu.

“Dereli’ye kısmi olarak su vermeye başladık; Yağlıdere’nin tamamına su verildi”

Belediyelerin alt yapılarına ilişkin çalışmaları hızlı bir şekilde başlattıklarını da hatırlatan Bakan Kurum “Vatandaşımızın burada içme suyu ihtiyacı hat safhada. Dereli’de şebekeye kısmı şekilde su vermeye başladık. Arızalar ortaya çıktıkça da gidermeye gayret gösteriyoruz. Yağlıdere’de arızalarımız tamamen giderilmiş ve şehre su verilmiştir. Güce ilçemiz orası da ciddi anlamda hasar gördü. Arızalar tespit edildi inşallah yarın akşama kadar da Güce ilçesinde içme suyu şebekesine içme suyu vereceğiz ve vatandaşlarımız içme suyu şebekesinden su alabilecek duruma gelecek. Belediyelerimizin ihtiyaçları oluyor. Bu ihtiyaçlar çerçevesinde hem alt yapı hem üst yapıya ilişkin tüm çalışmaları titizlikle yürütmeye gayret gösteriyoruz. Amacımız aynı Elazığ’da, Malatya’da, Bingöl’de, Van’da olduğu gibi Giresun’da, Dereli’de, Doğankent’te hızlı bir şekilde aksiyon almaktır. Vatandaşlarımızın yarasını hızlı bir şekilde sarmaktır. Bu çerçevede Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız hep birlikte çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Murat Kurum, Dereli’de dere güzergahı üzerinde kalan vefat eden şahsın eşine ev temin ettiklerini ifade ederek “Zeynep teyzemizle görüştük onlara da hemen bulunduğumuz alanın karşısında inşasını akşama kadar bitireceğiz. Onları da sağlam güvenli konutlarına eşyalarıyla birlikte akşama kadar yerleştireceğiz. Onların da en azından acılarını paylaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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