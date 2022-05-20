Derede ördek yakalayan su samuru görenleri şaşırttı

Zonguldak’ta Çaydamar Mahallesi’nde derede görülen su samuru görenleri şaşkına çevirdi. Derede bulunan ördeği boğan su samuru gözden kayboldu.

Zonguldak’ta Çaydamar Mahallesi’nde derede esnaf ve vatandaşlar tarafından fark edilen su samuru görenleri şaşkına çevirdi. Derede görülen su samuru ağzında ördeği boğarak öldürdü. Vatandaşlar tarafından amatör kamera ile çekilen görüntülerde su samurunun ağzında ördekle beraber dereden çıkmaya çalıştığı görüntüler saniye saniye görüntülendi.

Yaşanan olayı anlatan Akif Bayrak, “Arkadaşlarla burada dolaşıyorduk. Suda bir boğuşma olduğunu fark ettim. Çok fazla önemsemedim. Meğerse su samuruymuş. Derede ördek vardı yemliyordu. Birden ördeği boğdu. Müdahale etmeye çalıştık ama iş işten geçti. Burada daha önce hiç su samuru görmemiştim. Su samuru ördekle beraber yukarı çıkmaya çalıştı çıkamadı. Sonra gözden kayboldu” şeklinde konuştu.