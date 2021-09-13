banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Altın fiyatları yükselişte!
Altın fiyatları yükselişte!
Bağcılar'da saç ekimi sırasında sır ölüm!
Bağcılar'da saç ekimi sırasında sır ölüm!
Sanayi üretimi temmuzda azaldı
Sanayi üretimi temmuzda azaldı
Mansur Yavaş'tan Hacettepeli öğrencilere büyük jest
Mansur Yavaş'tan Hacettepeli öğrencilere büyük jest

Derede misinaya takılan balıkçıl kuşunu itfaiye kurtardı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, derede oltacıların misinasına takılan balıkçıl kuşu, itfaiye ve muhtarın yardımıyla kurtarıldı.

Çevre 13.09.2021, 13:08
Derede misinaya takılan balıkçıl kuşunu itfaiye kurtardı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, derede oltacıların misinasına takılan balıkçıl kuşu, itfaiye ve muhtarın yardımıyla kurtarıldı.


Kirmasti deresinin Uluabat gölüne döküldüğü Karaoğlan Mahallesi’nde bir balıkçıl kuşunun derenin ortasında takılı kalan balıkçı misinasına hapsolduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Mustafakemalpaşa itfaiyesi, ayak ve kanadını misina ipine sarılı hâlde buldukları balıkçılı derenin ortasından kurtarmak için sandal aradı. İtfaiye ekiplerinin çağrısına koşan Karaoğlan Muhtarı Ergun Kısa, ekiplerle birlikte kendisine ait sandalla dereye açıldı.


Can çekişen hayvanın ayak ve kanatlarına dolanan misinayı dikkatlice temizleyerek iğneyi çıkaran ekipler, besledikleri balıkçıl kuşunu daha sonra serbest bıraktı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Göztepe 4 5
12. Kasımpaşa 4 5
13. Antalyaspor 3 4
14. Alanyaspor 3 3
15. Sivasspor 4 2
16. Adana Demirspor 4 2
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Ankaragücü 4 8
6. Tuzlaspor 3 7
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 2 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Man City 4 9
5. Brighton 4 9
6. Tottenham 4 9
7. West Ham 4 8
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Osasuna 4 5
10. Rayo Vallecano 4 4
11. Villarreal 3 3
12. Levante 4 3
13. Real Betis 3 2
14. Elche 3 2
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0