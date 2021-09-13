Derede misinaya takılan balıkçıl kuşunu itfaiye kurtardı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, derede oltacıların misinasına takılan balıkçıl kuşu, itfaiye ve muhtarın yardımıyla kurtarıldı.

Kirmasti deresinin Uluabat gölüne döküldüğü Karaoğlan Mahallesi’nde bir balıkçıl kuşunun derenin ortasında takılı kalan balıkçı misinasına hapsolduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Mustafakemalpaşa itfaiyesi, ayak ve kanadını misina ipine sarılı hâlde buldukları balıkçılı derenin ortasından kurtarmak için sandal aradı. İtfaiye ekiplerinin çağrısına koşan Karaoğlan Muhtarı Ergun Kısa, ekiplerle birlikte kendisine ait sandalla dereye açıldı.

Can çekişen hayvanın ayak ve kanatlarına dolanan misinayı dikkatlice temizleyerek iğneyi çıkaran ekipler, besledikleri balıkçıl kuşunu daha sonra serbest bıraktı.