Derecik’te tek katlı evler kara gömüldü

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Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Derecik ilçesine bağlı 2000 rakımlı Karakoç köyünde vatandaşların kar temizleme mesaileri devam ediyor. Vatandaşlar kürek yardımıyla evler arasında tünel açarken, halat yardımıyla güvenlik önlemi alarak evlerinin damlarında biriken karı da temizlemeye çalışıyorlar. Köy sakinlerinden Oğuz Olmaz, "Burası Derecik ilçesine bağlı Karakoç köyü. Merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bu sene hiç kar beklemiyorduk. Şimdi yerde bir buçuk metre kar var. Köyde ekip olarak çalışıyoruz. Kimisi çatıları temizliyor, kimisi ise yol ve tünel yapıyor. Bu şekilde yol açarak ulaşım sağlıyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de her işi beraber yapıyoruz" dedi.