Dere yatağı kenarına dökülen kaçak moloz ve hafriyatlar kaldırılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, İzmir’in Menderes ilçesindeki dere yatağı kenarına kaçak moloz ve hafriyat dökülmesi üzerine harekete geçerek, moloz ve hafriyatları kaldırmaya başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Menderes ilçesindeki dere yatağı kenarına kaçak moloz ve hafriyatların dökülmesi üzerine harekete geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, konunun basında yer almasının ardından bölgeye gitti. Çalışmaların ardından ekipler, kaçak dökülen moloz ve hafriyatları kaldırmaya başladı. Şu ana kadar yapılan temizlik çalışmaları kapsamında, bölgeden 20 kamyon hafriyat ve moloz atığı temizlendi. Bölgede, 60 kamyona yakın daha atığın olduğu tahmin ediliyor.

Bölgeye gelen araçlarla ilgili inceleme

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Hafriyat Takip Sisteminden bölgeye gelen araçlarla ilgili inceleme başlatıldı. Süreç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir Bölge Müdürlüğünce takibe alındı. Bölgede yer alan tüm mobese görüntüleri ve diğer kayıtlarında detaylı bir şekilde inceleneceği ifade edildi.