Dere kenarına dökülen atıklar mahalleliyi bıktırdı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde dere kenarına dökülen atıklar, çevreye yayıldığı alanda kirlilik oluşturdu. Zabıta ekiplerinin gece nöbet tutmasına rağmen devam eden atık dökme işlemi mahallelinin tepkisini topladı.

Hendek ilçesi Yağbasan Mahallesi’nden geçen Dilsiz Deresi’nin kenarına dökülen atıklar, çevreye yayıldığı alanda kirlilik oluşturuyor. Atıkların kimin veya kimlerin döktüğü belirlenemezken, bölge halkı kötü kokuya tepki göstererek, Sakarya Büyükşehir Belediyesine şikayette bulundu. Harekete geçen Büyükşehir zabıta ekipleri, atıkların bulunduğu bölgede gece nöbeti tutmaya başladı. Ekiplerin nöbet tutmasına rağmen atıkların dökülmeye devam ettiğini belirten Sofular Mahalle Muhtarı İsmail Buma, yetkililerden atıkları döken kişi veya kişilerin tespit edilerek cezalandırılmasını istedi.

“Kötü kokuya dayanamıyoruz”

Kötü kokunun rahatsızlık verdiğini söyleyen Buma, "Hendek’ten gelirken tesadüfen Dilsiz Deresi’nde atıkların olduğunu fark ettik ve bu atıklar yaklaşık 10 günden beri de çoğaldı. Hatta dün dökülen atıklar ise asfalta kadar taşmış. Yağbasan Mahalle halkı atıkların çıkardığı kötü kokudan dolayı sürekli bize şikayette bulunuyor. Şikayeteler üzerine biz durumu Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bildirdik. Büyükşehir Belediyesi yaşanan durum üzerine zabıta ekiplerini gönderdi. Ekiplerin gece saatlerine kadar nöbet tutmasına rağmen atık dökülmeye devam edildi. Nasıl yapıyorlar bizde anlamadık. Gerçekten kötü kokuya dayanamıyoruz. Konuyu Hendek Kaymakamına bildirdik o da incelemelerde bulunacak. Bir an önce bunların tespit edilip verdiği mağduriyetin giderilmesini ve bu atıkları dökenlerin cezalandırılmasını istiyoruz. Dere kenarına dökülen atıklardan variller, naylon atıklar bulunuyor, içerisinden çıkan kokular ise deredeki canlılara da zarar veriyor. Yetkililerden durumun düzletilmesi için yardım istiyoruz" dedi.