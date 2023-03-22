Depremde zarar gören otoyol gişelerinin beton blokları kontrollü yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki otoyol gişesinde bulunan beton bloklar kontrollü olarak yıkıldı.

Depremlerin vurduğu Adana-İskenderun arasında yer alan TEM Toprakkale-İskenderun Otoyolu’nun 204. kilometresinde bulunan ve depremlerden dolayı ağır hasar alan Dörtyol Kavşağı otoyol gişe alanlarının yıkılıp yeniden yapılması için yıkım ekiplerince çalışma başlatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince saat 07.00’den itibaren ulaşıma kapatılan Dörtyol kavşağında bulunan gişelerin beton blokları kontrollü olarak iş makineleri yardımı ile yıkıldı.

Dörtyol gişelerinde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanıncaya kadar trafik akışına kapalı tutulacağı bildirildi.