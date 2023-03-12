Depremde yıkılan Toptancılar Sitesi, çadırlarda hizmet vermeye başladı

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler sonrasında yıkılan Toptancılar Sitesi, çadırlarda hizmet vermeye başladı. Kendilerine satış için çadır tahsis edilmesinden dolayı teşekkür eden esnaf Ökkeş Kaplan, "Rabbim devletimize zeval vermesin, cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan, hükümetimizden, vekillerimizden, ordumuzdan Allah razı olsun. Gerekeni yapıyorlar” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası şehirde bulunan Toptancılar Sitesi de yıkıldı. Sitenin yıkılmasıyla birlikte kent genelinde bakkalar ve marketlere gıda ve temizlik ürünleri gönderilemedi. Depremden sonra kısa sürede kurulan çadırlara geçen esnaf, yeniden halka hizmet vermeye başladı.

“Köyümüzdeki bakkalda satacağız”

Dadağlı köyünde bakkal olan Muhittin Köse, aldıkları ürünleri köylerindeki bakkalda satacaklarını belirterek, “Toptancılar Sitesi yıkıldı, buraya da çadır kurdular. Biz esnaflar alışverişimizi kurulan çadırlardan yapıyoruz. Burada hizmet bizim için çok iyi, yıkılan toptancılarda ürün bulamıyorduk. Buradan aldığımız malzemeleri köyümüzdeki bakkalda satacağız ”dedi.

“Devlet büyüklerimiz bizlerle çok ilgilendiler"

Toptancılar Sitesi esnaflarından Ökkeş Kaplan, şimdilik satışlarını yapmaları için çadır tahsis edildiğinden bahsederek, “Bizim dükkanımız tamamen yıkıldı, yaklaşık 15 milyon zararımız var. Allaha şükür canımız sağ, rabbim canımızı bağışladı. Devlet büyüklerimiz bizlerle çok ilgilendiler, şimdilik satışlarımızı yapmak için bu çadırları tahsis ettiler, ilerleyen zamanlarda kalıcı bir yer de tahsis ederlerse seviniriz. Rabbim devletimize zeval vermesin, cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan, hükümetimizden, vekillerimizden, ordumuzdan Allah razı olsun. Gerekeni yapıyorlar” diye konuştu.