Depremde TOKİ farkı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Elazığ’da binlerce binanın hasar alması sonrası açıklamalarda bulunan İnşaat Mühendisleri Odası Elazığ temsilcisi Hıdır Kaya, kentte bulunan eski yapılarda insanların korkarak oturduğunu, fakat TOKİ’de kalanların hiçbir çekince duymadan evlerinde güvenle oturduğunu söyledi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremlerde Elazığ’da bir bina yıkılırken, 4 binden fazla yapı ağır hasar aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, deprem anından itibaren yapılarda hasar tespit çalışmalarını sürdürmeye devam ederken, İnşaat Mühendisleri Odası Elazığ temsilcisi Hıdır Kaya depremden sonra yapılarda oluşan hasarlar hakkında açıklamalarda bulunarak, deprem bölgesinde bulunan binaların risk analizlerinin yapılması gerektiğini vurguladı.

"Türkiye’nin çok büyük bir bölümü hasar aldı"

Türkiye’nin çok büyük bir bölümünün hasar aldığını belirten Kaya, "Böyle büyüklükte bir deprem beklenmiyordu. Çok büyük bir hasar oldu. Bunun altından mutlaka kalkılacaktır ama çok büyük bir sıkıntı yaşandı. Dünya var olalı depremler hep olmuş, bundan sonra da olacak. Bizim buna tedbir almamız lazım. Gerçekten de bu binaları mühendislik hizmeti vererek yapabilseydik hiçbir şey olmazdı ve binaların çoğu yıkılmazdı. Demek ki binalarımız zayıf ve yönetmeliklere aykırı yapılmış, bundan dolayı da binalar yerle bir oldu. Bu kadar hasar olmasını kimse beklemiyordu. 2020 Elazığ Sivrice depreminde birçok binamız ağır hasar aldı. Bunların çoğu da yıkıldı. Elazığ’da hala da ağır hasarlı binalarımız var. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yapılan hasar tespitinde Elazığ’da 4 bin civarında binanın hasarlı olduğu bilgisi var ve bu bina sayısı daha da artabilir" dedi.

"İnsanlar TOKİ’de korkmadan oturuyorlar"

TOKİ’nin binaları şehrin dışında yaptığını belirten Kaya, "Herkes TOKİ’nin yapmış olduğu binalara mutfağı dar, koridoru küçük falan dedi ama Elazığ’da bulunan eski yapılarda insanlar korkarak oturuyorlar. TOKİ’nin evlerinde ise korkmadan oturuyorsun. Zemini sağlam yerlere yapılmasının yanında, binalar da sağlam yapıldı. Onun için insanlar TOKİ’de korkmadan oturuyorlar. Bizim insanımız geniş yerde oturmaya alışmış ama dediğim gibi hiç olmazsa korkmadan evlerinde oturuyorlar. Bizim sıkıntımız eski yapılar. Elazığ nüfusunun yarısı eski binalarda oturuyor, bizim sıkıntımız da budur. Yıkıcı bir depremde bu binaların hali ne olacak bilemiyorum. Deprem bölgesinde olan bütün şehirlerin sorunu eski yapılar. Elazığ’dan örnek vermek gerekirse, burada bulunan eski yapıların hepsinin bir risk analizinin yapılması lazım. Depreme hangi bina dayanıklı, hangi bina dayanıklı değil. Öncelik sırasına göre dayanıksız binaların mutlaka güçlendirilmesi ya da yenilenmesi gerekir" diye konuştu.