banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
Gram altında kritik seviye 697 TL
Gram altında kritik seviye 697 TL
PFDK cezaları açıkladı
PFDK cezaları açıkladı
Küresel piyasalarda neler oluyor?
Küresel piyasalarda neler oluyor?

Depremde öncelik farkındalık

İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetim Enstitüsü’nden Dr. Öğr. Üyesi Fatih Sütçü, 17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi’nden sonra devletin denetim meselesine ağırlık verdiğini ve üniversitelerin deprem konusundaki çalışmalarını başarılı bulduğunu belirtti.

Çevre 29.12.2021, 11:43
Depremde öncelik farkındalık

İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetim Enstitüsü’nden Dr. Öğr. Üyesi Fatih Sütçü, 17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi’nden sonra devletin denetim meselesine ağırlık verdiğini ve üniversitelerin deprem konusundaki çalışmalarını başarılı bulduğunu belirtti.

Deprem konusunda çalışmalar yapan Fatih Sütcü, vatandaşların depreme karşı daha bilinçli olması konusunda uyardı. Sütcü, ”Her mal sahibinin ayrı ayrı binalarında sorumlulukları olan iyileştirmeleri yapmaları ve altyapının devlet ve yerel yönetimler tarafından iyileştirilmesi halinde İstanbul veya tüm deprem bölgelerindeki iller depremi en az zararla atlatılabilir. Kentsel dönüşüm gibi imkânlarla zayıf ve güvensiz bina sayısı azaltılıyor” dedi.

“Kalitesiz ve güvensiz uygulamaların açıklaması olamaz”

Türkiye’nin, depreme karşı hazırlıklar konusunda yönetmelik ve eğitim gibi çalışmalar yaptığını fakat en önemli etkenin de ekonomi olduğunu vurgulayan Fatih Sütcü, “Ortalama bir insan, muhtemelen çalışma hayatı boyunca kazandığı paranın en az yüzde 50’sini alacağı konut için harcar. Bu basitçe inşaat sektörünün büyüklüğünü gösterir. Fabrikaları, ofisleri ve devlet yapılarını saymıyorum bile. Bu kadar büyük bir sektörde maliyet çok belirleyici oluyor. Kullanılan betonarme çeliğinin çok küçük miktarda azaltılması veya uygulamayı hızlandırma amacıyla bazı detayların özensiz yapılması maliyetlerde büyük avantajlar sağlayabilir. Hem maliyetten avantaj sağlamak için yapılacak suiistimallerin hem de kalifiye olmayan işçilik sorunlarının önüne geçmek için denetim gerekir” dedi.

“1999 depreminden beri çalışmalar aralıksız devam ediyor”

Binaların dayanıklı olmasının, depremin zararsız atlatılacağı anlamına gelmediğini belirten Sütcü, devletin ve üniversitelerin, depreme hazırlık konusunda kapsamlı çalışmalar yaptığını ifade etti. Ayrıca devletin yaptığı çalışmalara kısaca değinen Sütcü, “Yeni binalar konusunda kâğıt üzerinde her şey usulüne uygun ilerliyor. Uygulama konusunda ve mevcut yapı stokunda bazı sorunlar var. Zamanında eski yönetmeliklere göre ve kalitesiz malzemeyle yapılan binaları sayısı oldukça fazla. Kentsel dönüşüm gibi imkânlarla bunların sayısı azaltılıyor ama güçlendirmeler son derece yetersiz gözüküyor. Mevcut binanın sahibi, kaderci bir anlayışla, binasını Allaha emanet ediyorsa bu durum mühendislik yaklaşımından önce kendi inancıyla çelişir. Ben işin bu kısmıyla ilgilenmiyorum tabi. Ama devlet özel binaların sahiplerini binalarını depreme hazırlama konusunda zorlayamaz. Ancak teşvik edebilir. Devlet mevcut kamu binalarını depreme karşı güçlendirmelidir ve zaten bu konuda çalışmalar 1999 yılından beri aralıksız devam ediyor” diye vurguladı.

“Önce tedbir, sonra tevekkül"

Vatandaşların “deprem” konusundaki farkındalığından ve ivedilikle bilinçlenmesi gerekliliğinden bahseden Dr. Öğr. Üyesi Fatih Sütcü, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Toplumda, kadercilik ve tevekkül var. Konu doğal afetler olunca, tedbir alınmayınca bu yaklaşımlar olumsuz sonuçlanıyor. Hâlbuki modern ve ilahi öğretilerin tamamında "önce tedbir, sonra tevekkül" vardır. Doğal afetler ve sonuçları hakkında eğitim, ilköğretimden itibaren verilmelidir. Japonya’da bu böyle yapılıyor. Günübirlik deprem olan Japonya’da, küçük çocuklar bile deprem sırasında refleks ile üstlerine bir şey düşmeyecek şekilde bir kenara çekilip, başlarını koruyorlar. Tabi burada binalara güvenmek esastır. Binanıza güvenmezseniz hayatta kalma içgüdüsüyle binadan ne pahasına olursa olsun kaçmaya çalışırsınız. Depremin bir diğer eğitimi ise yine depremin kendisidir. Deprem yaşanan şehirlerde insanlar, birkaç nesil bu bilinçle yaşarlar. Ama maalesef toplum hafızası 2-3 nesil sonra kaybolur ve aynı bölgede yine deprem yokmuş gibi bir yaşam başlar. Bu bilincin devamlılığı sürekli eğitim ve devletin aldığı tedbirlerle sağlanabilir. Ülkemizde bu bilinç, devletimizin aldığı tedbirlerle, üniversitelerin yetiştirdiği mühendislerle, yapılan araştırmalarla ve özel kuruluşların girişimleriyle artıyor. Her vatandaş otomobilinin bakımına özen gösterdiği kadar yaşadığı ve çalıştığı binaya özen gösterirse muhtemel bir deprem en az zararla atlatılabilir” diyerek sözlerini tamamladı.

Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8