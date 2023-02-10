Depremde ölen Başkomiser ve eşi Çorlu’da ebediyete uğurlandı

Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden emekli Başkomiser İlhami Mülayim ve eşi Sevgi Mülayim’in cenazeleri Tekirdağ Çorlu’da toprağa verildi.

Kahramanmaraş depremine Hatay İskenderun’da yakalanan ve enkaz altında hayatını kaybeden emekli Başkomiser İlhami Mülayim (71) ve eşi Sevgi Mülayim’in (68) cenazeleri Çorlu ilçesine getirildi. Şeyh Sinan Mahallesi’nde bulunan Çorlu Otogarı karşısındaki Garaj Camii’nde çift için cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan öğle namazının ardından depremzede çiftin cenazeleri, polis mangası eşliğinde gözyaşları arasında Çorlu Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine ise, ölen çiftin yakınlarının yanı sıra Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak ve emniyet camiasından çok sayıda isim katıldı.