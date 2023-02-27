Depremde hasar gören cami minaresi tehlike oluşturuyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde zarar gören cami minaresi tehlike oluşturuyor.

Merkez üstü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde birçok bina yıkıldı. Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi Mağralı Cami’de depremde zarar gören ibadethanelerden biri oldu. Kullanım ömrünü tamamlayıp geçen yıl restorasyonu yapılan cami depremde hasar gördü.

Caminin minaresi ise depremde ağır hasar aldı. Minarenin orta kısımlarındaki taş bölmeleri yerinden çıkarken yıkılmak için bekliyor. Yetkililer tarafından etrafına demirden önlemler alınırken, mahalle sakinleri de minarenin biran önce restore edilmesini istiyor.

Mahalle sakini Osman Saygılı, “Mağralı Camii’nin minaresi yıkılmak üzere birkaç kere bildirdik. Şerit çekildi daha sonra demirden koruma yapıldı. Ekiplerin gereğini kısa sürede yapmasını talep ediyoruz” dedi.

Mustafa Özata ise “Özellikle bizim bu mahallelerimiz ve yan mahallelerin zeminleri sağlam yapılacak olan konutların buralara yapılmasını talep ediyoruz” dedi.