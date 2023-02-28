Depremde bulanmıştı, dünyanın en berrak göllerinden biri eski haline kavuştu

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpınar Gölü, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından çamura bulanmıştı. Dünyanın en berrak göllerinden biri olan Gökpınar eski haline kavuştu.

Kesin korunacak hassas alan olarak tescil edilen ve ’Bozkırın nazar boncuğu’ olarak bilinen Gökpınar Gölü, doğal güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Dünyanın en berrak göllerinden bir tanesi olarak ziyaretçi akınına uğrayan Gökpınar, Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketinden etkilenen noktalardan bir tanesi olmuştu. Doğal turkuaz rengiyle ziyaretçilerini mest eden Gökpınar Gölü, yaşanılan depremin ardından su seviyesi çekilerek adeta çamur deryasına dönmüştü. Depremin yaşandığı ilk gün kaydedilen görüntüyü izleyenler gözlerine inanamadı. Doğal bir akvaryumu andırırken çamura bulunan göl, bu günlerde tamamen eski haline döndü.

“Şu an eski rengine döndü ve suyumuz normalleşti”

Ethem Sarı, depremde bulanan suyun şu an eski haline döndüğünden bahsederek, “İlk depremde Gökpınar Gölü’nün bulandığını gördüm ve videoya çektim. Şu ansa eski rengine döndü ve suyumuz normalleşti. Artçı depremler olduğu zaman suyun renginde bulantı oluyor ve birkaç gün sonra tekrar geçiyor. Şu anda da tamamen normale döndü suyumuz ve saniyede 350-400 litre kadar su miktarında artma oldu. Artçı depremlerde de ufak bulantılar oluyor ama şu an suda sıkıntı yok” dedi.