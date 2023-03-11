Deprem uzmanı açıkladı, son 2 bin yılın en büyük depremi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin bir hafta öncesinden uyarısını yapan Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, Palu ve Bingöl bölgesinde 6’nın üzerinde bir depremi beklediğini belirtip Kahramanmaraş depreminin son 2 bin yılın en büyük depremi olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından şuana kadar 15 bin 500 arasında artçı depremin meydana geldiğini söyleyen Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri ayrıca Deprem Uzmanı Serkan İçelli, artçı depremlerin 3 ila 5 yıl arasında devam edeceğini belirtti. İçelli, Maraş bölgesine yakın çevre illerde 6.8 büyüklüğünde artçı depremlerin olacağını da sözlerine eklerken, “Yedisu sismik boşluğu var. Özellikle bundan bahsedelim. Burası 7.5’e kadar depremler üretebilir. Yakinen takip ediyoruz. Bingöl, Muş, Erzincan ve Erzurum buralarda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bölge halkını buradan uyarıyorum” dedi.

“Son 2 bin yılın en büyük depremiydi”

İçelli, Kahramanmaraşlı depremlerin bölgemizde son 2 bin yılın en büyük depremleri olduğuna değinerek, “ 6 Şubat’ta ağır bir deprem yaşadık. Bizim bölgemiz için son 2 bin yılın en büyük depremiydi. 6 Şubat depremi sonrası stres yükü bölgesel deformasyon nedeniyle bir hayli yayılmış durumda. Çok sayıda tetiklenmiş ve bağımsız mikro ölçekli depremlerde aynı şekilde devam ediyor. Büyüklükleri 1 ile 6.9 arasında değişen deprem sayısı ortalama 15 bin 500 bugün itibariyle. Ana şıkların yakın kırıklarına gerilim transferleri sonucu yer ayarlamaları yani artçı dediğimiz durum bu şekilde devam edecek. Yaklaşık 3 ile 5 yıl arasında. Buna da alışmamız gerekiyor. Yakın çevrede ki bu depremden etkilenen bütün illerimizi de buradan tekrardan uyarmak istiyorum. 6.8’e kadar artçı depremlerimiz gelecektir” dedi.

“Hatay ve Antakya çevresinde 6.8 büyüklüğünde depremler olabilir”

Hatay ve Antakya çevresinde 6.8 büyüklüğünde depremlerin olabileceğini belirten İçelli, “Gerilim transferinin olduğu yerler var. Özellikle Hatay, Antakya bölgesinden oldukça korkuyorduk. Orada bir 6.4’lük bir depremimiz gerçekleşti zaten. Ama bunun ben sönümlendiğini tahmin etmiyorum. Aynı fay üzerinde bu yine 6.8’e kadar depremler üretebilir. Ayrıca Palu ve Bingöl arasında kalan kesimde bir sismik boşluk olarak zaten varsaydığımızda burada da 6 üzeri bir depremlerin oluşması muhtemeldir. Buradaki Yedisu sismik boşluğu var. Özellikle bundan bahsedelim. Burası 7.5’e kadar depremler üretebilir. Yakinen takip ediyoruz. Bingöl, Muş, Erzincan ve Erzurum buralarda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bölge halkını buradan uyarıyorum. Ortalama 20 bin metrekarelik bir alanda yaklaşık 200 yılda birikecek enerji şuan da transfer olmuş durumda” diye konuştu.

“Ortaya çıkanlar yeni kırıklar fay kırıkları değil”

İçelli, depremlerin ardından ortaya çıkan kırıkların yeraltı sularının çekilmesi ve alüvyon zeminin çökmesi sonucu oluştuğuna değinerek, “Elbistan Ekinözü depremi 7.6 ‘nın üzerine gerilim transferi sonucu Erkilet fayında depremler oluşmaya başladı. Bu depremlerin daha büyüğü olacak mı? Ortalama 5.5 değerlerinde depremler devam edebilir. Daha yüksek momentli deprem beklemiyorum. Tabi bu depremlerin ardından yeraltı sularının çekilmesiyle jeolojik yapının gevşemesi toprağın gevşemesiyle bazı çöküntüler oluştu. Aslında onlar yüzey kırığı veya fay kırığı değil. Yüzey kırığı gibi gözüken çöküntüler aslında yeraltı sularının çekilmesiyle, deprem anında gevşeyen alüvyonal zeminin çökmesiyle kırık gibi görüldü. Yani düşey atımlı fay gibi görüldü halbuki öyle durum yok” ifadelerini kullandı.