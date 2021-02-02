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Deprem uzmanı açıkladı, paniğe gerek yok

Doç. Dr. Koçbulut, Kayseri’de meydana gelen Sivas’ta da hissedilen deprem hakkında önemli açıklamalarda bulunarak depremin olağan olduğunu, paniğe gerek olmadığını söyledi.

Çevre 02.02.2021, 12:41
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Deprem uzmanı açıkladı, paniğe gerek yok

Doç. Dr. Koçbulut, Kayseri’de meydana gelen Sivas’ta da hissedilen deprem hakkında önemli açıklamalarda bulunarak depremin olağan olduğunu, paniğe gerek olmadığını söyledi.

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde dün gece saatlerinde AFAD verilerine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sivas ile Kayseri il sınırında, Deliler Fayı’nın güneybatı ucunda meydana gelen deprem Sivas’ın Gemerek ilçesinde de hissedildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Yapısal Jeoloji- Tektonik Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fikret Koçbulut meydana gelen deprem hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Koçbulut, Sivas’ın güneyinde meydana gelebilecek depremlerin büyüklüğünün 5,5’i geçmeyeceğini ancak kuzeyinde Kuzey Anadolu Fay Zonu’na bağlı olarak büyük depremler olabileceğini ifade etti.

Artçı sarsıntılar devam edecek

Doç. Dr. Fikret Koçbulut, artçı sarsıntıların devam edeceğini belirterek, “2 Şubat gecesi saat 03.02 gece sıralarında Sivas’ın güneybatısında, Orta Anadolu Fay Zonu’nun kuzey segmenti olan Deliler Fayı üzerinde Gemerek ile Sarıoğlan sınırına denk gelen Beştepeler bölgesinde büyüklüğü 4.7 olan ve derinliği yaklaşık 6 km olan bir deprem meydana geldi. Deprem, büyüklük anlamında baktığımızda büyük bir deprem değil ancak depremden sonra 15 tane büyüklükleri 2.4’e varan artçı sarsıntılar da meydana geldi. Depremin kaynağı, Orta Anadolu Fay Zonu’nun Deliler segmentidir. Bundan sonra da artçılar devam edecek ama artçıların büyüklüğü hiçbir zaman 2.5’i geçmeyecek’’ dedi.

“Deliler segmenti üzerinde meydana gelmiştir’’

Depremin Deliler segmenti üzerinde meydana geldiğini kaydeden Koçbulut, “Onun dışında Türkiye’nin genel depremselliği içerisinde Sivas’ın yerine bakacak olursak her zaman bahsettiğimiz Kuzey Anadolu Fay Zonu var, Doğu Anadolu Fay Zonu var, Doğu Anadolu Fay Zonu’na paralel gelişen Malatya Fay Zonu var, Ovacık Fay Zonu var ve daha batı da ucu Ecemiş fayına bağlanan Orta Anadolu Fay Zonu var. Sivas’ı da etkileyen aktif bir fay olan Orta Anadolu Fay Zonu, doğrultu atımlı sol yanal bir fay olarak görülmektedir. Bu günde meydana gelen deprem, bu fayın Deliler segmenti üzerinde meydana gelmiştir’’ ifadelerini kullandı.

"Sivas’ın güneyindeki depremler 5.5’i geçmez"

Koçbulut, Sivas’ın güneyinde meydana gelebilecek depremlerin büyüklüğünün 5.5’i geçmeyeceğini dile getirerek, “Sivas açısından ve Sivas’ın güneyi açısından baktığımızda büyük bir deprem söz konusu değil. Çünkü, burada meydana gelen depremlere son 100 yıl içerisinde baktığımızda bu depremlerin büyüklükleri en fazla 5’in üzerine çıkmış, ancak 5.5’i bulmamışlardır. Bu günkü depremde bu sistem içerisinde meydana gelen büyüklüğü 4.7 olan bir depremdir. Daha büyük bir deprem olacağını söyleyemeyiz. Sivas’ın kuzeyindeki ilçeler anlamında baktığımızda Gölova’dan başlayıp Akıncılar, Suşehri ve Koyulhisar’dan Reşadiye’ye doğru olan bu bölge Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerindedir. Tabi ki burada büyük depremler beklenebilir’’ dedi

“Deprem olağandır ama depremi afete dönüştürmeyelim’’

Depremin olağan olduğunu ancak depremin afete dönüştürülmemesi gerektiğine dikkat çeken Koçbulut, “Depremin oluşması doğal bir olaydır, ancak depremi afete dönüştürmeyelim. Depremin nerede, ne zaman olacağını söylemek önemli bununla birlikte depremde ne yapmamız gerektiği, deprem konusunda halkımızın bilinçli olması da gerekiyor. Depremin oluşmasını biz durduramayız, bölgede ki zemin yapısını değiştiremeyiz ama faya yakın olan bölgelerde yapı stokumuzu düzgün şekilde yaparsak, önceden inşa edilmiş yapı stoklarını kontrol ederek, depreme dayanımı zayıf olan yapıları dönüşüme sokarsak depremleri afete dönüştürmemiş oluruz’’ şeklinde konuştu.

"Paniğe gerek yok"

Koçbulut, paniğe neden olacak durumun olmadığını söyleyerek, “Şu an Sivas anlamında paniğe gerek yoktur. Gece 4.7 büyüklüğündeki depremi ben hissetmedim. Çok hassas insanlar hissetmiştir. Depremi haberlerde duyunca insanlar paniğe kapılıyorlar ama paniğe kapılacak hiçbir durum yok. Türkiye genelinde büyük faylarımız var. Deliler Fayı üzerindeki hareketleri milimetrelerle ölçüyoruz, Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerindeki yıllık hareket miktarı yaklaşık bizim Sivas’ın kuzeyindeki yaptığımız çalışmalarda 2,5 santimetre civarındadır. Fayın uzunluğuyla ile hareket yıllık harekat miktarını beraber değerlendirdiğimizde depremin büyüklüğü hakkında bir bilgi sahibi olabiliriz. Bu durumda gerilim arttığında Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde 7’nin üzerinde büyük depremler olabilir. Üzerindeki hareket miktarı büyük olan diri faylar her zaman için büyük depremleri oluşturabilir’’ diye konuştu.
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