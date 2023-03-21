Deprem şehitlerinin hatıraları Manisa’daki ormanda yaşatılacak

Manisa’da Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde ’6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı’nda Manisa protokolü depremzedelerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 bin fidanın toprakla buluştuğu etkinliğe katılan depremzede vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Bağyolu Mahallesinde gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve çalışanları, öğrenciler ve deprem bölgesinden Manisa’ya gelen çok sayıda depremzede vatandaş katıldı.

Duygusal anlar yaşadı

Aslen Mardinli olan ancak 55 yıldır Adana’da yaşayan 61 yaşındaki depremzede Salih Yıldız, "Depremde saat 04.00’a geliyordu. Taksicilik yapıyordum. Taksiyi park edip eve çıktım. İçerisi soğuktu. Sobayı tutuşturdum o sırada sarsıntı başladı. Önce zıplamaya başladık ardından sağa sola gitmeye başladık. O an kendimi su içinde hissettim. Omzumu duvara vurdum hala ağrısı var. Soba üzerindeki güğümü tutup sobanın devrilmemesi için gayret ettim. Yangın çıkmasın diye. Ev yıkılmadı ama ağır hasar gördü. Evimize girmeye cesaretimiz yok" derken, gözleri dolarak fidan dikimi hakkında şunları söyledi: "Çok gururluyum Allah’ın izniyle. Fidanları seve seve dikmeye geldim. Deprem bölgesinde kaybettiğimiz tüm insanlarımızın mekanı cennet olsun. İnşallah bu fidanlar temelli kalır ve şehitlerimizin adı yaşar."

İki hektar alana 4 bin fidan

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Manisa Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk, "6 Şubat’ta asrın felaketi olarak nitelendirilen depremleri birlikte yaşadık ve yüreğimizde hissettik. Bu depremlerde yaklaşık 13 milyon vatandaşlımızla birlikte tüm ülkemiz etkilenmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü olarak ilimizde 6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı kuruyoruz. 2 hektarlık alanda fıstık çamı, mavi servi ve kara servi türlerinden oluşan yaklaşık 4 bin fidanı toprakla buluşturacağız" dedi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin Türkiye’nin yaşadığı en büyük felaket ve en fazla can kaybının yaşandığı felaket olduğuna dikkat çekerek, "Bugün 4 bin fidanı toprakla buluşturacağız ve deprem şehitlerinin hatırasını yaşatacağız. Bunun iki açıdan önemi var. Onların acısı unutulmamalı, ikincisi de bu ormanı gördükçe bir daha böyle bir acı yaşamamak adına herkesin bulunduğu noktada bir daha böyle bir acı yaşanmaması için gerekli tedbiri almasını hatırlatması olduğunu düşünüyorum. Ormanımızın ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Deprem şehitlerimiz eve tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Manisa İl Müftü Vekili Ramazan Arba’nın yaptırdığı duanın ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve depremzedelerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.