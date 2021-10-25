“Deprem konutları örnek olsun”

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremin yıl dönümüne sayılı günler kala, deprem konutlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, yapılan konutların 2019 deprem yönetmeliğine uygun olacağını ve güvenli olmayan binalar için de örnek olmasını istediklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, 30 Ekim 2020’de İzmir’de meydana gelen depremin ardından inşa edilen deprem konutlarıyla ilgili bilgi verdi. Albayrak, “Yapılan konutlar, 2019 deprem yönetmeliğine uygun, can ve mal güvenliği açısından vatandaşlarımızın güven içerisinde oturabileceği konutlar olacak. Bu projelerin, güvenli olmayan binalar için de örnek olmasını istiyoruz” dedi.

7 proje alanında bin 700, rezerv alanda 3 bin 649 tane bağımsız bölüm

30 Ekim depreminin akabinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinasyonunda tüm şehirdeki hasar tespit çalışmalarında yaklaşık 210 bin binanın kontrol edildiğini belirten Albayrak, “İlimizde ağır hasarlı 680 binanın yıkımında sona doğru geldik. Ağır hasarlı binaların yoğun olarak bulunduğu Bayraklı ilçesinde 7 proje alanı belirledik. 375 hektarlık rezerv alanında da konut üretimi için planlama gerçekleştirdik. 7 proje alanında projelerimizi yaptıktan sonra şubat ayı itibariyle temel çalışmaları başladı. Toplu Konut İdaremiz tarafından da binalar hızla yükselmeye başladı. 7 proje alanında inşaat çalışmaları sona gelmiş durumda. Bu ay itibariyle birçoğunu bitirmeyi planlıyoruz ve kasım ayı içerisinde yapılacak törenle de inşallah hak sahiplerine evlerini teslim etmeyi planlıyoruz. Biz Bayraklı içerisindeki 7 proje alanında bin 700 bağımsız bölüm yapmayı planlıyoruz. Rezerv alanda da 3 bin 649 tane bağımsız bölüm yapmayı ilk etapta planlıyoruz” bilgisini verdi.

“Dönüşümün sağlanması gerekiyor”

Depremzede vatandaşların mağdur olmamaları için konutlara yerleşene kadar kira yardımları da yaptıklarını kaydeden Albayrak, “Bu kira yardımları da konutlar teslim edilene kadar devam edecek. Bu projelerin, güvenli olmayan binalar için de örnek olmasını istiyoruz. Sayın Bakanımız da çalışmalarını bu yönde yapıyor. Bize bu yönde talimatlar veriyor. İnşallah diğer belediyelere, burada yapılan çalışmalar rol model olur. İzmir’de çöküntü alanları çok fazla. Bunların bir an önce dönüşmesi gerekiyor. Belediyelerin sorumluluk alarak bizim burada yaptığımız gibi binaların dönüşümünü sağlaması gerekiyor. Proje alanlarında 3+1 ve 2+1 olan daireler var. Bütün projelendirmeler, evin içerisindeki her bir metrekare kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Çok özenle çalışıldı. İlkesel olarak herkesin binasını kendi yerinde dönüştürmeye çalışıyoruz. Bunu hakkaniyet çerçevesinde yapmak için de bakanlık olarak titiz bir çalışma yürütülüyor. Herkesin, mümkün olduğu ölçüde var olduğu cephesinden ve katından kurayla hakkını belirlemeye çalışacağız” diye konuştu.